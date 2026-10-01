Перед Крымским мостом скопилось 600 автомобилей

Около 600 автомобилей скопилось перед Крымским мостом. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе в своём официальном канале в Max.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа», — говорится в сообщении центра.

Центр опубликовал статистику с учётом данных на 14:00 мск. Со стороны Тамани в очереди стоят ещё 200 машин. Там время ожидания также составляет около часа. По мосту могут проезжать только легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовой транспорт следует в Крым по альтернативному маршруту через новые регионы. Перед въездом на переправу с двух сторон установили посты досмотра в целях безопасности.

Крымский мост соединяет Краснодарский край и Республику Крым. Длина сооружения составляет 19 километров. Это самый длинный мост в России и Европе. Власти ограничили движение грузового транспорта по этому маршруту.

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