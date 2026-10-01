Подросток сжег Lada Niva и прицеп из-за обиды на охранника

В Ленобласти подросток из обиды и мести на охранника сжег Lada Niva и прицеп

В Кировске Ленинградской области задержан 17-летний подросток. Его подозревают в поджоге автомобиля и прицепа. Об этом сообщил Telegram-канал «Петербургская полиция».

По данным канала, все произошло поздним вечером 29 сентября в парке культуры и отдыха. По предварительной информации, мотивом стала личная неприязнь к сотруднику охраны парка.

Подросток разбил заднее стекло Lada Niva и поджег личные вещи в салоне. Огонь полностью уничтожил салон автомобиля и прицеп. Пострадавших нет.

Ущерб превысил 2 млн рублей. Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Эта норма касается умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога.

В Новосибирской области 15-летний подросток, приехавший из Рязани, поджег две служебные машины у отдела полиции в поселке Краснообск. Его задержали почти сразу после возгорания, а сам он на допросе рассказал, что купил канистру бензина на заправке и действовал по указанию украинских кураторов.