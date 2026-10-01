Попытка казнить женщину закончилась неудачей: «всё пошло не по плану»

Женщину из Теннесси, приговоренную к смертной казни, доставили в больницу после того, как она пережила две смертельные инъекции. По словам свидетелей, Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году, начала хрипеть через 40 минут после введения смертельной дозы препарата.

Власти Теннесси не смогли привести в исполнение приговор в отношении Кристы Пайк, несмотря на то, что ей ввели две дозы препарата для смертельной инъекции. Об этом сообщили ее адвокаты, добавив, что ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Адвокаты заявили местному новостному каналу, что «это превратилось в пытку и стало нарушением права Пайк на казнь без жестокого и необычного наказания».

Департамент исправительных учреждений штата Теннесси позже подтвердил, что Пайк пережила попытку казни, заявив, что «химическое вещество для смертельной инъекции, предусмотренное протоколом, всегда было эффективным, и протокол не предусматривает дополнительных процедур, кроме тех, что были проведены сегодня вечером».

«Криста Пайк была доставлена в медицинское учреждение за пределами тюрьмы», — говорится в заявлении.

На пресс-конференции свидетели рассказали, что слышали, как Пайк хрипела через 40 минут после введения двух доз пентобарбитала.

Как пишет The Guardian, 50-летнюю Пайк должны были казнить в 10 утра в среду за убийство, которое она совершила в 18 лет. Она стала бы первой женщиной, казнённой в Теннесси за более чем 200 лет. Апелляционный суд приостановил смертельную инъекцию всего за час до её введения, но спустя несколько часов Верховный суд США отменил это решение.

Адвокаты Пайк подали срочное ходатайство в Верховный суд США с просьбой приостановить казнь, утверждая, что их подзащитная испытывает «ненужные мучения», а штат нарушает её право на казнь без жестокого и необычного наказания.

Семь журналистов, присутствовавших в зале во время казни, рассказали в прямом эфире телеканала WVLT, что после инъекции Пайк была ещё жива и хрипела, пока сотрудники исправительного учреждения не вывели журналистов из зала.

«Похоже, всё пошло не по плану», — сказал журналист-расследователь Джон Норт из WBIR, который был свидетелем казни. Он добавил, что, когда они покидали здание, Пайк, насколько им было известно, была ещё жива.

Ранее апелляционный суд приостановил приведение приговора в исполнение приговора Пайк, которая была осуждена за убийство 30 лет назад, при соотношении голосов 2:1, в котором говорилось, что отсрочка была необходима для оценки того, были ли полностью учтены обвинения Пайк в сексуальном насилии в детстве при вынесении приговора. Губернатор штата и Верховный суд ранее отклонили ходатайства о помиловании.

Генеральный прокурор Теннесси немедленно обжаловал это решение в Верховном суде, написав, что 11-часовое задержание стало результатом “оскорбительной тактики затягивания со стороны адвокатов Пайка”, сообщает Associated Press. Верховный суд США встал на сторону Теннесси в постановлении, подписанном судьей Бреттом Кавано.

Судья Соня Сотомайор, к которой присоединились другие судьи-либералы Елена Каган и Кентанджи Браун Джексон, выразили несогласие с постановлением суда, “поскольку его решение открывает перед штатом возможность казнить Пайк до того, как все еще ожидающие рассмотрения судебные иски против ее осуждения будут должным образом рассмотрены”.

Пайк было 18 лет, когда в 1995 году она и ее бойфренд, которому на тот момент было 17 лет, убили 19-летнюю Коллин Слеммер. Дело получило широкую огласку по всей стране из-за возраста обвиняемых и жестокости убийства.

По версии обвинения, Пайк была обеспокоена тем, что Слеммер пыталась увести у неё тогдашнего бойфренда Тадэрила Шиппа. 12 января 1995 года они вместе заманили Слеммер в лесистую местность за паровой электростанцией сельскохозяйственного кампуса Университета Теннесси. Пайк разрезала Слеммер живот и горло канцелярским ножом, а затем ударила её камнем по голове.

Шипп вырезал пентаграмму на груди Слеммер, а Пайк позже показала подруге осколок черепа Слеммер.

В 1997 году Шипп был признан виновным в убийстве первой степени и приговорён к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

Пайк никогда не отрицала своей причастности к убийству Слеммер. Позже у неё диагностировали биполярное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

«Я была психически нездоровой 18-летней девушкой. Мне потребовалось много лет, чтобы осознать всю тяжесть того, что я совершила. И ещё больше времени, чтобы понять, сколько жизней я разрушила. Я отняла жизнь у чьего-то ребёнка, сестры, подруги… Мне тошно от мысли, что я была способна на такое преступление», — написала Пайк в заявлении, которое было приложено к ее прошению о помиловании.

В субботу Мэй Мартинес, мать Слеммер, заявила, что ждет казни Пайк. «Каждый раз, когда я думаю об этом, я представляю, как Колин испытывает эту боль, пытается встать и убежать», — сказала Мартинес в интервью Associated Press и добавила: «Не проходит и дня, не проходит и минуты, чтобы я не думала о Колин. Хуже всего в праздники».