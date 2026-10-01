После ДТП с автобусом в российском регионе возбудили уголовное дело

В Забайкалье возбудили дело после ДТП с автобусом

Утром 30 сентября на федеральной трассе Чита — Иркутск произошло ДТП с пассажирским автобусом. Авария случилась в трех километрах от поселка Дровянная в Улетовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Улан-Удэ — Чита — Агинское, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с большегрузом.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Следователи уже назначили необходимые экспертизы. Также опрошены пассажиры автобуса и очевидцы происшествия.

По информации пресс-службы УМВД, в аварии пострадали восемь человек. Минздрав Забайкалья сообщает как минимум о семи пострадавших, шестеро из них были госпитализированы.