После обрушения на шахте под завалами находятся пять горняков

В Турции после обрушения под завалами находятся пять горняков, еще двоих спасли

Пятеро горняков, как сообщает телеканал TRT, остаются под завалами после обрушения на шахте в уезде Сома (турецкая провинция Маниса). Еще двоих удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обрушение случилось на одном из горнодобывающих предприятий Сомы. Первоначально сообщалось: под землей могут находиться 7 рабочих.

Власти провинции Маниса для координации создали кризисный центр, на месте ЧП работают медицинские и поисково-спасательные подразделения. Задействованы и профильные госслужбы.

Причины обрушения пока не установили.

Сома известна крупнейшей в истории страны трагедией в угольной промышленности. 13 мая 2014 года в шахте Эйнез случилось возгорание – произошел взрыв, после которого выработки заполнил дым. От отравления угарным газом тогда погиб 301 горняк.