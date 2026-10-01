Посылка из Германии вызвала переполох в польском городе

Трое человек попали в больницу после вскрытия посылки из Германии в Польше

Два сотрудника польской военной жандармерии и гражданский оказались в больнице после вскрытия посылки из Германии в городе Нова-Демба на юго-востоке страны. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

После открытия отправления, внутри которого находилась открытка, мужчины почувствовали себя плохо. У них появились высыпания на лице и руках, при этом никаких веществ из конверта не высыпалось.

Из помещения, где вскрыли посылку, эвакуировали 133 человека. К проверке отправления и выяснению обстоятельств происшествия подключились польские спецслужбы.

Позже Военная жандармерия Польши сообщила, что признаков отравления у пострадавших не обнаружили, после обследования их выписали из больницы. Анализ посылки также не выявил химических, биологических или радиологических веществ.

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