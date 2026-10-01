Появились подробности драмы в самолете: обвиняемого пилота допрашивают

По утверждениям израильского премьер-министра Нетаньяху, пилот, ударивший ножом второго пилота в самолете, направлявшемся в Израиль, возможно, пытался разбить лайнер. Обвиняемого пилота допрашивают в Саудовской Аравии, а израильские власти расследуют, был ли инцидент попыткой теракта.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, один из летчиков самолета, летевшего из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, ударил ножом своего коллегу и, по всей видимости, пытался разбить самолет. При этом израильские официальные лица заявили, что расследуют, был ли этот инцидент попыткой теракта против израильтян.

Очевидцы сообщали о хаосе на борту рейса компании flydubai, когда нападавший летчик попытался забаррикадироваться вместе с раненым вторым пилотом в кабине пилотов, а затем попытался отключить управление, в результате чего самолет снизился на 17 000 футов всего за две минуты.

Пассажир Янив Хаюн позже рассказал, что он и другие пассажиры услышали крики и почувствовали давление, когда самолет начал пикировать, прежде чем людям удалось ворваться в кабину пилотов и обнаружить нападавшего у приборной панели.

“Я схватил нападавшего, схватил его мертвой хваткой и вытащил первым, - рассказал Хаюн во время встречи с Нетаньяху после того, как самолет благополучно приземлился и пассажиры были доставлены в Израиль. - Он пытался уничтожить приборы, чтобы вывести самолет из строя”.

По словам Хаюна, пока остальные боролись с нападавшим, он схватился за штурвал и потянул его на себя, как видел по телевизору. Затем управление взяли на себя другие члены экипажа.

Другая пассажирка, Мириам Шира Охайон, сообщила журналистам по телефону своей матери из аэропорта Тель-Авива, что пилот пытался «совершить теракт на борту самолета», и сказала: «Самолет действительно был на грани крушения». Она добавила, что врач на борту оказал помощь раненому пилоту.

Раненого летчика опознали как гражданина Индии, капитана Смита Мачхара, который, как сообщается, вызвал экстренные службы и открыл дверь в кабину пилотов, чтобы остальные могли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. «Несмотря на ножевое ранение и тяжелые травмы, он сопротивлялся, открыл дверь в кабину пилотов и позволил пассажирам и экипажу обезвредить нападавшего, предотвратив тем самым катастрофу в воздухе», — заявил Нетаньяху, отметив, что пилот спас жизни 174 человек на борту.

Согласно заявлению администрации международного аэропорта имени принца Султана ибн Абдель Азиза, более известного как аэропорт Табук, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Саудовской Аравии. Оба пилота получили ранения, но остальные пассажиры не пострадали.

По словам Нетаньяху, пилот, которого обвиняют в нападении с ножом, сейчас дает показания саудовским властям. Министерство транспорта Израиля заявило, что проведет совместное расследование с министерством обороны.

Пока не ясно, что послужило мотивом для нападения, подчеркивает The Guardian.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал инцидент как “попытку нападения джихадистов”. Позже министерство иностранных дел проинформировало израильских дипломатов по всему миру о том, что инцидент был “попыткой террористической атаки против израильтян, Объединенных Арабских Эмиратов и соглашений Аврааама” (имеется в виду сделка, которая нормализовала отношения между Израилем и ОАЭ в 2020 году).

Дональд Трамп сказал, что разговаривал с Нетаньяху в среду, но предположил, что мотивы инцидента остаются неясными. “Я подробно поговорил с Биби Нетаньяху об этом событии, и мне кажется, что второй пилот, возможно, был террористом или, возможно, психом, и он ударил пилота ножом”, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Пассажиры злополучного рейса приземлились в Израиле в среду вечером на запасном самолете, через восемь часов после аварийной посадки. Нетаньяху высоко оценил храбрость членов экипажа и пассажиров, которые справились с нападавшим и благополучно посадили самолет. “Они спасли много жизней. Они предотвратили тяжелую катастрофу”, - сказал он.

Израильские официальные лица на условиях анонимности сообщили журналистам, что нападавший был гражданином Омана и что, по текущей оценке Израиля, произошедшее было террористической атакой.

Как напоминает The Guardian, через два с половиной часа после взлёта рейса FZ 1073 из Дубая самолёт подал аварийный сигнал — код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, — а затем ещё один — код 7500, указывающий на возможную попытку угона. Пассажиры услышали крики в передней части самолёта, и раненому пилоту удалось открыть защёлку на двери кабины, оставив её приоткрытой. Самолёт начал резко снижаться, за две минуты упав на 5200 метров. Когда самолёт вошёл в пике, пассажиры и один из членов экипажа прорвались в кабину и обезвредили нападавшего. Другие члены экипажа стабилизировали снижение самолёта и благополучно посадили его на северо-западе Саудовской Аравии.

По словам пассажира Альмога Итали, среди тех, кто вмешался в ситуацию, был британский пилот, который в тот момент был не при исполнении служебных обязанностей. Итали рассказал, что на борту находились два пилота, которые должны были заменить тех, кто летел следующим рейсом.

«Пилоты-спасатели — европейцы, один из них — британец. Они вошли в кабину, подняли самолет, выровняли его и посадили в Саудовской Аравии», — сказал Итали в видеоролике, опубликованном BBC.

По сообщению Associated Press со ссылкой на источники, близкие к саудовскому следствию по этому делу, среди тех, кто предотвратил предполагаемое нападение, были сотрудники израильских сил безопасности и маршалы авиации.

На видео с места происшествия видно, как пассажиры кричат во время снижения самолета, а также окровавленный мужчина, который, судя по всему, был ранен и лежал на полу в кабине пилота. Ясмин Абу Кайс, чья дочь летела этим рейсом, рассказала агентству Reuters, что, по словам ее дочери, она слышала крики и видела, как мужчина с ножом повалил пилота на пол, а вокруг была кровь.

После того как были поданы сигналы бедствия, израильские власти подняли в воздух истребители, опасаясь, что самолет может быть угнан и перенаправлен в третью страну. Представитель канцелярии премьер-министра Израиля заявил, что инцидент не был угоном самолета, а в СМИ появились сообщения о драке между двумя пилотами.

По мере поступления новой информации о жестоком характере нападения израильские и международные СМИ начали публиковать анонимные заявления официальных лиц о том, что проводится расследование на предмет возможного нападения на израильтян.

В среду вечером авиакомпания flydubai объявила о приостановке рейсов в Израиль и из Израиля на время расследования инцидента.

Глава израильских вооруженных сил генерал-лейтенант Эяль Замир из-за этого инцидента отложил визит в США, где он должен был встретиться с Объединенным комитетом начальников штабов и главой Центрального командования Вооруженных сил США.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как Нетаньяху предупредил, что есть основания полагать, что во время октябрьских выборов в Израиле может произойти теракт, отмечает The Guardian. Израильские военные, слова которых приводят израильские СМИ, заявили, что у них нет данных