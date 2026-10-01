Пожар в особняке Миллера перекинулся на соседний дом

Огонь перекинулся на кровлю соседнего строения возле охваченного пламенем старинного особняка Миллера в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Для ликвидации масштабного возгорания спасательные подразделения задействуют специализированные автовышки. Сильнейший пожар начался в вечерние часы четверга в жилом доме под номером три на Исаакиевской площади.

На фоне происшествия представители Главного следственного управления Следственного комитета России по региону уже объявили об инициации комплекса проверочных мероприятий для детального выяснения всех обстоятельств масштабного чрезвычайного происшествия в непосредственной близости от Исаакиевского собора.

Ранее сообщалось, что в Новокуйбышевске тушат пожар площадью 1000 кв. м в пятиэтажном доме.