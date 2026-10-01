При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 104 атакам со стороны ВСУ. Ранения получили четыре мирных жителя. Об этом проинформировал врио губернатора Александр Шуваев в «Максе».

По его данным, ранения получили четыре человека в Валуйском и Шебекинском округах. Двое пострадавших госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Из 104 атак три были совершены с помощью артиллерии. Еще семь раз украинские силы сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Удары наносились по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

В ночь на 1 октября силы ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны перехватывали с 20:00 мск 30 сентября до 8:00 мск 1 октября над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.