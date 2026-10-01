Прокуратура Москвы проверяет жалобу на отмену концерта Канье Уэста

Прокуратура Москвы проводит проверку по жалобе жителя Санкт-Петербурга. Мужчина купил билеты на концерт рэпера Канье Уэста. Об этом сообщается в ответе на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова.

«По вашему обращению из прокуратуры Санкт-Петербурга о нарушении законодательства о защите прав потребителей организована проверка», — говорится в документе за подписью заместителя прокурора Москвы.

Ранее концерты рэпера анонсировало агентство Say Agency. Выступления должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Площадка заявила об отсутствии договора аренды. Организатор подтвердил отмену мероприятий.

Депутат Михаил Романов обратился в правоохранительные органы после жалобы петербуржца. Мужчина заплатил 150 тысяч рублей за билеты для своих детей. Проверка МВД Москвы завершится в конце октября.

Правоохранительные органы Петербурга также начали доследственную проверку. Материалы передадут в Москву, так как агентство Say Agency находится именно в столице.

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