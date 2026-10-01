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Происшествия 1133

Прокуратура ОАЭ начала расследование инцидента на рейсе Flydubai

Прокуратура ОАЭ расследует нападение на пилота Flydubai

Прокуратура ОАЭ расследует нападение на пилота Flydubai

Генпрокуратура ОАЭ дала старт проверке инцидента с самолётом Flydubai. Ведомство изучает, не связано ли произошедшее с терроризмом. Об этом проинформировало государственное агентство WAM.

Генеральный прокурор Хамад Сейф Аш-Шамси велел собрать следственную группу из сотрудников прокуратуры. Ей предстоит разобраться в обстоятельствах рейса FZ1073. Группа уже работает вместе с главным управлением гражданской авиации и другими ведомствами ОАЭ. Прокурор распорядился собрать доказательства и сведения, выяснить факты и мотивы, а также определить, были ли у случившегося террористические цели, готовилось ли нападение заранее и действовал ли кто-то по чьему-либо указанию.

Расследование пока не закончено. Аш-Шамси призвал людей не строить догадок и не распространять непроверенные данные об инциденте, пока компетентные органы не завершат проверку.

В WAM напомнили: судебные органы ОАЭ отвечают за расследование по действующему законодательству. Самолёт был зарегистрирован в ОАЭ и летел под флагом страны. Поэтому к преступлениям на борту применяются законы ОАЭ, даже если они совершены за пределами государства.

В среду борт Flydubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Он подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Авиакомпания позже подтвердила, что на борту произошёл инцидент. СМИ сообщили: один пилот ранил другого ножом и пытался разбить воздушное судно. По последним данным, пострадавший капитан — гражданин ОАЭ, а нападавший второй пилот — гражданин Омана.

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