Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП с фурой, где пострадали китайцы

Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП с пострадавшими во Владивостоке

В районе улицы Шепеткова во Владивостоке 1 октября 2026 года произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль столкнулся с пятью машинами. Шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, водитель грузовика ехал со стороны улицы Спиридоновна. Он потерял контроль над управлением и врезался в пять автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате ДТП травмы получили шесть человек, включая двоих китайцев Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Их состояние не уточняется..

Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии. Также ведомство следит за ходом и результатами проверки по факту ДТП.