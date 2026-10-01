Прыгнул в воду за деньгами: суда ждут двое мужчин, осквернивших мемориальный комплекс

Напомним, ранее были задержаны двое подозреваемых, осквернивших мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде. Фигурантами уголовного дела являются 31-летний и 36-летний мужчины. Совсем скоро они предстанут перед судом. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено в июле этого года. Злоумышленники кинули в водоем, окружающий монумент «Стоять насмерть!», денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Один из них затем прыгнул за деньгами в воду. Все происходящее снимали на камеру.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали правоохранители.

Ранее наше издание сообщало, что россиянин вломился в квартиру незнакомки и изнасиловал ее.

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