Пьяный пассажир укусил бортпроводника и напал на пассажира на рейсе в Стамбул

30 сентября на борту самолета авиакомпании AJet, летевшего из Лондона в Стамбул, произошло нападение на членов экипажа и пассажира. Рейс VF-1990 следовал из аэропорта Станстед в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен. Об этом сообщает Türkiye Today.

По данным перевозчика, пассажир-иностранец употреблял алкоголь. Во время полета он начал вести себя агрессивно. Сначала мужчина создал дискомфорт женщине, сидевшей рядом.

Бортпроводники попытались урегулировать ситуацию. Однако пассажир не реагировал на предупреждения и продолжал буянить. Затем он укусил и ранил члена экипажа и еще одного путешественника.

Экипажу пришлось удерживать агрессора до конца полета. После приземления правоохранители задержали мужчину. Пострадавшие подали официальные жалобы. Авиакомпания AJet внесла дебошира в черный список. Теперь ему запрещено летать рейсами перевозчика. Национальность, возраст и имя нарушителя не раскрываются.

В среду, 30 сентября, Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал об угоне после драки в кабине пилотов: второй пилот — гражданин Омана — напал на капитана из Индии, возможно, пытаясь направить самолет в пике или покончить с собой. Пассажиры, среди которых случайно оказались пилоты из России и Украины, ворвались в кабину, обезвредили нападавшего и помогли посадить борт в Табуке.