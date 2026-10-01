Пятиклассник напал на учительницу с ножницами в российской школе

Школьник отрезал волосы однокласснице и напал на учителя в Кемерово

Полиция Кемерово организовала проверку по факту нападения ученика на учителя в одной из местных школ. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Сотрудники ведомства узнали о случившемся из публикации в социальных сетях. Местная жительница написала, что ученик пятого класса напал на одноклассницу с ножницами и отрезал ей волосы.

Учительница заметила это и попыталась отобрать ножницы, чтобы защитить других детей. В ходе этого мальчик набросился и на нее. Какие травмы получила женщина, не сообщается. Известно, что она не стала предавать огласке произошедшее.

После инцидента родителей мальчика вызвали к директору школы на беседу. В публикации указано, что на встрече выяснилось: за такие действия ребенок не получает наказания от родителей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Всех участников инцидента уже нашли и опросили. По информации полиции, педагог травм не получила.