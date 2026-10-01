Россиянин изрезал ножом четырех человек в общежитии

В Ленинградской области мужчина с ножом ранили четырех человек в общежитии

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который нанес ножевые ранения четырем постояльцам общежития. При задержании он оказал сопротивление, поэтому стражи порядка применили оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, коллеги задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант оказал сопротивление, и полицейские применили оружие.

Другие обстоятельства происшествия не раскрываются. Информации о состоянии раненых и о том, какие именно травмы они получили, нет.

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