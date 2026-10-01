Россиянин погиб при ударах ВСУ по Белгородской области

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 1 октября, они нанесли удар по Белгородской области. Удар был нанесен сразу по пяти муниципалитетам. К сожалению, погиб человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжёлые ранения. Он скончался на месте происшествия. Также повреждены автомобили, многоквартирные дома и частные дома.

Под удар попали в том числе коммерческие объекты. В Белгородском округе в селе Ясные Зори от взрыва дрона разбиты окна и входная группа частного дома.

Ранее наше издание сообщало, что за минувшие сутки ВСУ 43 раза из артиллерии наносили удары по приграничью Курской области. Кроме того, над регионом сбили 140 беспилотников ВСУ различного типа.

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