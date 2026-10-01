Россиянин получил срок за съемку военного госпиталя в Крыму

Мужчина получил судимость за съемку военного госпиталя в Крыму

Житель Симферополя предстал перед судом. Его признали виновным в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

Дело в том, что 38-летний мужчина регулярно снимал на видео военный госпиталь и военную часть. Ролики злоумышленник отправлял украинской спецслужбе.

Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее наше издание сообщало, что Верховный суд Республики Коми вынес приговор мужчине, имеющему гражданство России и Канады. Его признали виновным в госизмене и отправили на семь лет в колонию строгого режима.

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