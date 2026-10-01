Россиянин преследовал женщину и пытался ее схватить у дороги

В Обнинске неизвестный преследовал женщину и пытался схватить на переходе

В Обнинске Калужской области неизвестный мужчина пытался схватить женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошел вчера около 18:30 у бокового входа в торговый центр «Плаза» со стороны комплекса СССР. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Обнинск».

По данным публикации, мужчина начал преследовать женщину прямо на пешеходном переходе. По ее словам, он пытался ее схватить, но вмешались прохожие.

Женщине пришлось бежать к остановке и садиться в первый прибывший автобус. При этом нарушитель все время оставался рядом.

По информации канала, в этом районе много камер. Записи с них могут помочь установить личность мужчины и все детали произошедшего. Другие подробности пока не сообщаются.