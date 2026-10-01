Россиянин пятнадцатью ударами ножа убил бывшую жену

В Нижегородской области мужчина из ревности с особой жестокостью убил бывшую

В Дзержинске Нижегородской области 33-летний местный житель обвиняется в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, 30 сентября на улице Пирогова мужчина на почве ревности нанес своей бывшей жене не менее 15 ударов ножом по телу. 33-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Эта норма квалифицирует убийство. Фигуранту уже предъявлено обвинение.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Другие детали пока не раскрываются.

В Чувашии 38-летнего жителя Канаша обвиняют в убийстве супруги — 26 августа во время пьяной ссоры он нанес жене несколько ударов в лицо, от которых она скончалась на месте. Мужчину задержали и заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.