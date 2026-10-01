Россиянин сжег машину в автосалоне из-за резкой стоимости машины

В Ставропольском районе Самарской области мужчина поджег автомобиль Lada Vesta в автосалоне. Об этом сообщили в региональном МВД. Инцидент произошел летом на парковке автосалона на Обводном шоссе. Собственник машины обратился в полицию.

Сотрудники опросили владельца и очевидцев. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и провели экспертизу. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог с использованием горючей жидкости.

Позже нашли подозреваемого. Мужчина признал вину. Он рассказал, что заключил договор на покупку машины в автосалоне. Но позже стоимость автомобиля неожиданно выросла.

По его словам, разочарованный после визита в салон, он бросил бутылку с горючей жидкостью на территорию. Из-за этого загорелся один из автомобилей. Ущерб автосалону превысил 350 тысяч рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее МК сообщал, что в Кировске Ленинградской области 17-летний подросток поджег Lada Niva и прицеп из-за личной неприязни к охраннику парка культуры и отдыха — огонь уничтожил салон машины и прицеп, а ущерб превысил 2 млн рублей.