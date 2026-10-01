Россиянин вломился в квартиру незнакомки и изнасиловал ее

Красноярец спустя четыре года ответит в суде за изнасилование

В Красноярске заключили под стражу 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении женщины. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.

По версии следствия, в июле 2021 года в правоохранительные органы обратилась женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд, а затем в квартиру. Там он совершил с ней действия сексуального характера.

Уголовное дело возбудили сразу. Однако установить злоумышленника тогда не удалось. Следствие приостановили.

Позже следователи и криминалисты вернулись к материалам. Они повторно изучили дело. С помощью специального программного обеспечения обработали архивные записи с камеры наблюдения в подъезде потерпевшей. Это позволило установить личность нападавшего. Им оказался 45-летний житель Красноярска.

После задержания мужчину опознала потерпевшая. Он полностью признал вину. По ходатайству следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Действия фигуранта квалифицировали по статье 132 УК РФ. Эта норма касается иных действий сексуального характера с применением насилия.