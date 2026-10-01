Россиянина осудили за помощь террористам

В Смоленской области перед судом предстал 29-летний местный житель. Его привлекли к ответственности за сотрудничество с террористической организацией и незаконный оборот боеприпасов. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело в том, что мужчина с августа 2022 года по декабрь 2024 года общался с представителями украинского военизированного объединения. Деятельность данного сообщества признана террористической и запрещена на территории России.

Также злоумышленник хранил у себя дома 46 винтовочных патронов. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Смоленской области. Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее наше издание сообщало, что в Крыму вынесен приговор жителю Симферополя, обвиняемому в государственной измене. Мужчина был признан виновным и приговорён к 18 годам лишения свободы.

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