Россиянка лишилась матки и яичников после ошибки хирургов при операции

Жительница Краснодарского края обратилась в Детскую краевую клиническую больницу (ДККБ). Она хотела платно удалить миому, доброкачественную опухоль матки, чтобы после лечения родить второго ребенка. Об этом пишет Телеграм-канал Куб Маш.

По словам россиянки, после операции у нее началась рвота. Она утверждает, что медики на это не реагировали и через шесть дней выписали ее. Дома состояние стало критическим.

После госпитализации в другую больницу выяснилось, что во время операции женщине прожгли желудок. В результате врачам пришлось удалить ей матку и яичники, а также часть желудка. Теперь пострадавшей придется пожизненно принимать таблетки.

Как пишет канал, хирург ДККБ признал вину в произошедшем и перевел пациентке 530 тысяч рублей. Уголовной ответственности он не подвергся из-за истечения срока давности. В больнице он сейчас не работает. Кроме того, два миллиона рублей компенсации россиянке выплатило медучреждение.

Ранее МК писал, что в частной клинике в турецком Гебзе хирурги перепутали сторону и прооперировали пациенту не то ухо, после чего в тот же день отправили его на повторную операцию под общим наркозом. Теперь мужчина страдает от шума в ушах, снижения слуха и проблем с равновесием, а его адвокат готовит иск.