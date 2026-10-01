Россиянка упала в колодец и сутки ждала помощи

Жительница Апатитов упала в заброшенный колодец и провела в нем сутки

55-летняя жительница Апатитов провела почти сутки в заброшенном колодце. Инцидент произошел в минувшие выходные на пустыре между домом № 44 по улице Жемчужной и железнодорожными путями. Об этом сообщает «ХибИнформБюро».

Женщина собирала листья малины в зарослях. Она не заметила открытый люк и упала в колодец с высоты. Переломов удалось избежать, но выбраться самостоятельно она не смогла.

Сначала пострадавшая пыталась докричаться до людей. Затем вспомнила о свистке, который брала с собой в лес для отпугивания медведей. Звук услышал мужчина, гулявший с собакой неподалеку. Он вызвал экстренные службы.

Спасатели извлекли женщину из колодца и передали бригаде скорой помощи. Ее доставили в стационар с сильным переохлаждением, ушибами и ссадинами. Другие подробности не приводятся.