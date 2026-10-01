Россиянка задушила своего новорожденного сына и избежала тюрьмы

В Дагестане убийце новорожденного сына дали два года условного срока

В Дагестане суд вынес приговор 26-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В марте этого года на свалке в пригороде Хасавюрта обнаружили тело новорожденного мальчика. Ребенок был завернут в платье. На теле имелись признаки насильственной смерти. Следователи заподозрили в убийстве мать ребенка. Возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ. Эта норма касается убийства матерью новорожденного ребенка.

В конце июля женщину задержали в Астрахани. Ее доставили в Дагестан. Установлено, что в марте она родила ребенка, задушила его, завернула тело в платье, поместила в пакет и выбросила вместе с отходами. Прокуратура Хасавюрта поддержала обвинение в суде. Женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В надзорном ведомстве отметили, что после изучения приговора прокуратура рассмотрит вопрос о внесении апелляционного представления.

Как писал ранее МК, в Приморском крае 15-летнего подростка, который, по данным следствия, годами терпел побои отца, после убийства мужчины направили на психиатрическую экспертизу. Ранее в Ленинградской области 15-летний подросток зарезал отца в бане, заявив, что сделал это из-за строгого воспитания.