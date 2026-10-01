Россиянку, изрезанную на первом свидании, санавиацией доставили в Уфу

Девушку, получившую множественные ножевые ранения на первом свидании в Башкирии, перевезли в Уфу бортом санитарной авиации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, врачи провели пятичасовую операцию, зашивая раны пострадавшей. Как только в ее состоянии появилась положительная динамика, девушку незамедлительно доставили в уфимскую республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние пациентки оценивается как тяжелое, но стабильное.

Инцидент произошел в городе Сибай. Девятнадцатилетний молодой человек напал на семнадцатилетнюю девушку с ножом и нанес ей множество травм лезвием. Что именно стало причиной нападения, не уточняется. После этого он устроил пожар в квартире. В результате поджигатель получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью. Девушка осталась жива, ее поместили в отделение реанимации. У пострадавшей была остановка сердца, но врачам удалось ее реанимировать. Состояние девушки оценили как тяжелое и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, молодые люди познакомились в интернете и долго переписывались. В квартиру, где произошла трагедия, девушка пришла к нему на первое свидание.

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