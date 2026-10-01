Российский подросток пострадал при сбросе с БПЛА взрывного устройства

В Брянской области при сбросе с БПЛА взрывного устройства пострадал подросток

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 1 октября, стало известно, что они нанесли удар по Брянской области.

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал 16-летний подросток. Его госпитализировали. Об этом рассказал глава региона Егор Ковальчук.

О состоянии пострадавшего не сообщается. По словам губернатора, также в регионе было атаковано местное предприятие. Уничтожено 9 единиц техники, ещё 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет.

Ранее наше издание сообщало, что за минувшие сутки Белгородская область подверглась 104 атакам со стороны ВСУ. Ранения получили четыре мирных жителя.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX