Сантехник и стоматолог помогли спасти едва не рухнувший самолет

Благодаря быстрым действиям пилота Смита Маччара, на которого напал террорист, пассажиры и другие пилоты, находившиеся не при исполнении, смогли помочь усмирить устроившего нападение летчика и обеспечить безопасную посадку самолета, летевшего из ОАЭ в Израиль.

Смит Маччар лежал на полу в кабине пилотов flydubai, весь в крови, когда ему удалось нажать на кнопку, открывающую дверь кабины, чтобы пассажиры и экипаж смогли войти, обезвредить нападавшего и спасти 174 пассажира на борту.

Несколькими минутами ранее другой пилот ударил Маччара ножом, очевидно, пытаясь разбить самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив. Индиец Маччар из Мумбаи проходит лечение в больнице в городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, где самолет благополучно приземлился.

Маччар — лишь один из нескольких человек, которых называют героями за то, что им удалось перехватить управление самолетом у нападавшего, который, по словам израильских властей, пытался разбить самолет, отмечает The Guardian. Израильские власти также сообщили подробности того, что происходило внутри самолета.

В своем посте в соцсети X рано утром в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Маччара «героем». «Перед лицом смертельной опасности, несмотря на тяжелые ранения, он проявил невероятное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других людей. Его отвага помогла спасти сотни жизней и предотвратить страшную трагедию», — заявил Моди.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был не менее впечатлен действиями Маччара. «Несмотря на ножевое ранение и тяжелые травмы, он дал отпор, оказал сопротивление, открыл дверь в кабину пилотов и позволил пассажирам и экипажу обезвредить нападавшего».

Инцидент начался с потасовки, когда коллега Маччара — по некоторым данным, гражданин Омана — ударил его ножом и менее чем за 30 секунд направил самолет вниз, в пике на высоте почти 4267 метров (14 000 футов).

Вскоре несколько пассажиров смогли проникнуть в кабину пилотов, чтобы помочь обезвредить нападавшего.

«Нам мешал сам [Маччар], — сказал Янив Хаюн, который был в кабине пилотов и которого Нетаньяху назвал сантехником. - Его ударили ножом, и он находился по другую сторону двери».

Позже Хаюн рассказал Нетаньяху, что, пока люди боролись с нападавшим, “я отскочил назад, схватился за рычаги управления и начал тянуть их на себя”, как он видел в телевизионных шоу. Затем за дело взялись другие члены экипажа.

Доктор Шота Мусаев, стоматолог, работавший на борту, также был среди тех, кто побежал в кабину пилотов. Он рассказал CNN, что нападавший сидел прямо на пилоте и наносил ему ножевые ранения. Затем дантист бросился на помощь Маччару, “испугавшись”, что тот умрет.

“Он был весь в порезах – голова, руки – они были практически разрезаны, почти разорваны надвое… Он потерял много крови и был в плохом состоянии. Я думаю, что если бы мы подождали еще несколько мгновений, мы бы его потеряли; его кровяное давление резко упало, он внезапно потерял сознание, и повсюду была кровь”, - сказал он.

Мусаев рассказал CNN, что он также помог обезвредить нападавшего, напомнив, что связал злодея, используя шнуры для наушников и пластиковые застежки-молнии.

Затем другие члены экипажа стабилизировали снижение самолета и начали его безопасную посадку на северо-западе Саудовской Аравии. По словам пассажира Альмога Итали, среди тех, кто вмешался, был британский пилот, работавший не при исполнении служебных обязанностей, который сказал, что на борту самолета находились два запасных пилота, которые должны были вылететь следующим рейсом.

“Пилоты-спасатели - европейцы, один из них британец, который вошел [в кабину пилотов] и поднял самолет, потянул штурвал, стабилизировал самолет и посадил нас в Саудовской Аравии”, - сказал Итали в видеоролике, опубликованном Би-би-си. По другим сообщениям, пилоты, не выполнявшие свои обязанности, были из Южной Африки или Новой Зеландии.

Индийские СМИ сообщили, что Маччар перенес операцию в Саудовской Аравии, в то время как индийские официальные лица утверждают, что он находится в стабильном состоянии. Они говорят, что связались с его семьей – предположительно, женой и двумя детьми, – которые живут в Дубае.

Авиационные эксперты выразили удивление по поводу того, что самолет не разбился после снижения с такой интенсивностью, что большая часть руля направления была оторвана от хвостовой части. Один из пассажиров описал момент падения как “сильную турбулентность... продолжавшуюся 20 или 30 секунд”.

“Это было серьезное снижение и сильные аэродинамические нагрузки на руль, которые привели к этому. Я просто поражен, что самолет не развалился на части”, - сказал бывший пилот United Airlines и эксперт по авиационной безопасности Стив Арройо.

«Их спасло то, что у них оставалось достаточно высоты для восстановления управления», — сказал Гуццетти, еще один авиационный эксперт. По его словам, самолет не смог бы выровняться, если бы опустился ниже 3000 метров.

Тот факт, что Маччар смог открыть дверь кабины, позволив другим пассажирам войти и взять управление на себя, несомненно, спас всех находившихся на борту. Филип Кин, исполнительный директор авиакомпании Mainland Air в Новой Зеландии, где Маччар проходил обучение в течение 18 месяцев в 2008 и 2009 годах, сказал, что пилот проявил лидерские качества после того, как самолет был атакован в воздухе.

Назвав Маччара пилотом выше среднего уровня, Кин рассказал новозеландскому изданию Stuff, что пилотов обучают на случай любых непредвиденных ситуаций, но успешно справиться с ними в реальной жизни — это «совсем другая история».