Серия изнасилований вызвала массовые протесты в университетах

Серия изнасилований вызвала массовые протесты в индийских университетах. Женщины говорят, что с тех пор, как 14 лет назад в Дели произошло печально известное изнасилование девушки в автобусе, ничего не изменилось.

Сотни женщин вышли за ворота университетского кампуса на улицы Дели, где сексуальные домогательства, нападения, свист и приставания являются постоянной угрозой, и хором скандировали: «Мы хотим справедливости».

Поводом для гнева, охватившего университетские кампусы Индии на прошлой неделе, стала серия жестоких изнасилований, произошедших в Дели за последние несколько недель, в том числе групповое изнасилование 17-летней девушки в общественном парке недалеко от Делийского университета тремя мужчинами, выдававшими себя за полицейских, пишет The Guardian.

Всего неделей ранее ещё одна 17-летняя девушка была изнасилована и убита в районе Сваруп-Нагар в Дели после того, как пошла встретиться с друзьями. Обвиняемый, предположительно, изнасиловал ее, зарезал и выбросил тело в поле, где через несколько дней его нашли полуобглоданным собаками. В том же месяце поступили сообщения об изнасилованиях 11-летней и шестилетней девочек. В прошлом месяце 16-летнюю девушку предположительно изнасиловали водитель и кондуктор автобуса после того, как она села в ночной автобус в Дели.

Женщины, принимавшие участие в протестах в университетских кампусах Дели, назвали эти жестокие изнасилования несовершеннолетних отвратительными и непростительными, но при этом подчеркнули, что это не единичные случаи.

Прошло 14 лет с момента печально известного дела об изнасиловании Нирбхайи в Дели, когда женщина подверглась групповому изнасилованию в автобусе и скончалась от полученных травм. Это дело вызвало возмущение во всем мире и привело к принятию целого ряда законов и обещаний со стороны правительства, но, по словам женщин, ничего не изменилось. По их словам, улицы Индии, особенно в Дели, остаются такими же опасными, как и раньше. Согласно статистике, в Индии каждые 20 минут происходит изнасилование, хотя на самом деле масштабы проблемы гораздо серьезнее из-за того, что о многих случаях не сообщается.

На этой неделе Верховный суд заявил, что пять последовательных случаев изнасилования «наглядно продемонстрировали системный провал» и что нельзя не провести «болезненные параллели с делом Нирбхайи в 2012 году».

Гнев, вызвавший протесты, во многом был спровоцирован реакцией властей на случаи изнасилования, которая, по словам женщин, снова была направлена лишь на то, чтобы ограничить их свободу, пишет The Guardian. Женщинам в Дели запретили появляться в парках в ночное время, а в одном из самых престижных женских колледжей Дели временно отменили занятия. Во многих общежитиях, где живут студентки, введен строгий комендантский час, запрещающий выходить на улицу в ночное время.

«Вместо того чтобы бороться с преступниками, вы заставляете женщин сидеть дома, — говорит 25-летняя Аранья Ратхор, студентка Делийского университета. — Требование усилить надзор — это не выход. На самом деле это еще больше ограничит нашу свободу».

По словам студенток, большую часть их времени занимают меры по обеспечению безопасности — от ношения скромной одежды до перестройки своего распорядка дня таким образом, чтобы не выходить из дома в одиночку и не гулять по ночам, а также следить за тем, чтобы на их телефонах всегда отображалось местоположение, по которому их можно отследить. Все понимают, что, если что-то случится, вина — как в семье, так и в обществе в целом — ляжет на женщин. Как было написано на одном из плакатов во время марша в среду, «никто никогда не спрашивает, во что был одет насильник».