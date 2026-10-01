Шестеро приговорены в связи с массовой гибелью людей при крушении лодки

Французский суд приговорил шестерых мужчин к тюремному заключению за непредумышленное убийство в связи с массовой гибелью людей при крушении надувной лодки в проливе Ла-Манш.

Еще семеро были признаны виновными по менее тяжким обвинениям в связи с инцидентом, произошедшим в 2021 году, когда в результате крушения надувной лодки погибли по меньшей мере 27 человек, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian.

Парижский суд приговорил шестерых мужчин к тюремному заключению за непредумышленное убийство в связи с гибелью по меньшей мере 27 человек в результате самого массового утопления в истории при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке. Еще семеро были признаны виновными по менее тяжким обвинениям в контрабанде с разной степенью тяжести, включая содействие нелегальной иммиграции в составе организованной преступной группы и преступный сговор.

Суд установил, что причиной крушения надувной лодки в ноябре 2021 года стали «действия лиц, движимых жадностью и совершенно не считавшихся с человеческой жизнью».

По словам прокуроров, осужденные помогли спустить на воду «некачественную, несертифицированную, непригодную для плавания в открытом море, перегруженную и не оснащенную спасательными жилетами» лодку.

Эммануэль Дауд, адвокат семьи одной из жертв, назвал процесс «судом над жадностью, цинизмом и бесчеловечностью».

Двадцать семь человек погибли, когда их надувная лодка затонула рано утром 24 ноября 2021 года. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Среди погибших были в основном иракские курды, а также афганцы, эфиопы, иранцы, сомалийцы, вьетнамцы и египтяне. Самой младшей из погибших была семилетняя девочка. Среди погибших были 15 мужчин, семь женщин и двое подростков.

Шестерых мужчин признали виновными в непредумышленном убийстве и приговорили к тюремному заключению на срок от шести до 10 лет. Остальных приговорили к тюремному заключению на срок от шести месяцев условно до четырех лет. Суд установил, что эти люди были связаны с афганскими и иракско-курдскими сетями контрабандистов, которые организовывали переправку мигрантов в Великобританию из лагерей, расположенных недалеко от Гран-Синт и Кале на севере Франции. Один мужчина был признан невиновным.

Согласно показаниям двух выживших, хлипкая лодка, которая пыталась пересечь один из самых оживленных морских путей в мире между северным побережьем Франции и графством Кент на юге Англии, начала сдуваться и набирать воду после нескольких часов в море. Пассажиры один за другим падали за борт и тонули, несмотря на то, что около дюжины раз отчаянно взывали о помощи к французским и британским спасательным службам. Выжили только двое мужчин.

Несмотря на несколько сигналов бедствия, прошло почти 12 часов с момента первых просьб о помощи, прежде чем французское рыболовецкое судно обнаружило шлюпку с людьми на борту.

Во Франции продолжается расследование в отношении семи французских военнослужащих — пяти сотрудников центра координации морских спасательных работ и двух моряков с патрульного судна. С 2023 года они находятся под следствием по обвинению в том, что не оказали помощь человеку, оказавшемуся в опасности. Они отрицают эти обвинения.

Зана Махманд Мохаммед приехал из Эрбиля в Иракском Курдистане, чтобы рассказать суду о своём младшем брате Тване, 18 лет, который утонул во время крушения, но чьё тело так и не было найдено: «Мы уже пять лет ждём тело нашего брата. Я живу в неопределённости, не зная, что с ним случилось. Мы потеряли члена нашей семьи. У него были планы на будущее, он хотел жить в другом месте...».

Мохаммед сказал, что каждый раз, когда он читает в СМИ о других небольших лодках, попавших в беду, он заново переживает ту трагедию. «Разрушение повторяется», — сказал он.