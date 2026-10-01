Шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в российском городе и выжил

В Стерлитамаке шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Инцидент произошел накануне. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

По данным ведомства, в квартире в это время находилась мать ребенка. Женщина была на кухне. Девочка оставалась в комнате одна. Она самостоятельно забралась на подоконник, открыла окно и выпала.

Мать зашла в комнату, увидела открытое окно и обнаружила дочь на земле. Ребенка доставили в больницу.

В Барнауле прохожие заметили девочку 4–5 лет на подоконнике открытого окна второго этажа — ребенок сидел, свесив ноги наружу, и не реагировал на просьбы вернуться в комнату. Очевидцы столпились под окном, готовые поймать девочку, но она самостоятельно зашла в квартиру.