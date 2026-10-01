Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5 километров

На Камчатке зафиксировали новый выброс пепла из Шивелуча

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

По данным спутниковых наблюдений, высота пеплового выброса достигла около 5 километров. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук предположил, что активность может быть связана с ростом нового купола вулкана.

Шивелуч — действующий вулкан Камчатки возрастом 60–70 тысяч лет. Он включает Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч.

Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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