СК РФ расследует удары ВСУ по Брянской и Белгородской областям

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по территории РФ. Накануне они атаковали Белгородскую и Брянскую области.

Так, в Белгородской области вследствие ударов БПЛА один мужчина погиб, еще один – пострадал. А в Брянской области пострадал 16-летний подросток и еще один мирный житель.

По факту случившегося Следственный комитет России организовал расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступлений. Также устанавливаются личности причастных к совершению атак. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее наше издание сообщало, что в рамках расследования Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело против стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч А0281) вооруженных сил Украины.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX