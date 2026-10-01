Скорая попала в жесткое ДТП в Ленобласти

В городе Гатчина Ленинградской области вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Также в аварии столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По данным регионального управления МЧС России, инцидент произошел на Ленинградском шоссе около 21:52 по московскому времени.
В результате столкновения травмы получили четыре человека.
Среди пострадавших оказались двое сотрудников скорой медицинской помощи, находившихся в служебном автомобиле во время аварии.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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