Скорая попала в жесткое ДТП в Ленобласти

В Гатчине скорая попала в аварию, пострадали четверо

В городе Гатчина Ленинградской области вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Также в аварии столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По данным регионального управления МЧС России, инцидент произошел на Ленинградском шоссе около 21:52 по московскому времени.

В результате столкновения травмы получили четыре человека.

Среди пострадавших оказались двое сотрудников скорой медицинской помощи, находившихся в служебном автомобиле во время аварии.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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