Следователи выясняют обстоятельства схода поезда с рельсов в российском регионе

В Омской области поезд сошел с рельсов

В Омской области следователи выясняют обстоятельства железнодорожного происшествия, случившегося 30 сентября. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

На станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги произошел сход подвижного состава с рельсов.

По предварительной информации, опрокидывания вагонов удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал, размер возможного материального ущерба устанавливается.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку. Она проводится по статье о нарушении правил безопасности движeния и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На месте работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить причины и все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

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