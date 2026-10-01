Спасатели МЧС вытащили двух рыбаков из шторма

Во Владивостоке спасли двух рыбаков, чью лодку сносило штормом

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю спасли двух мужчин, чья резиновая лодка вышла из-под контроля и начала дрейфовать в открытое море. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в акватории Уссурийского залива. Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях вечером 30 сентября.

Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавших в районе поселка Рыбачий. Мужчин оперативно эвакуировали и доставили на остров Русский.

В результате спасательной операции никто не пострадал. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

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