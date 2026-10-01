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Происшествия 1377

Спасатели МЧС вытащили двух рыбаков из шторма

Во Владивостоке спасли двух рыбаков, чью лодку сносило штормом

Во Владивостоке спасли двух рыбаков, чью лодку сносило штормом
Фото: сгенерировано нейросетью Qwen/Владимир Злодеев

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю спасли двух мужчин, чья резиновая лодка вышла из-под контроля и начала дрейфовать в открытое море. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в акватории Уссурийского залива. Сообщение о ЧП поступило в центр управления в кризисных ситуациях вечером 30 сентября.

Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавших в районе поселка Рыбачий. Мужчин оперативно эвакуировали и доставили на остров Русский.

В результате спасательной операции никто не пострадал. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

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Автор:
МЧС Россия Владивосток Приморский край Вашингтон