Спасатели обнаружили тела 11 человек после схода лавины в Гималаях

Лавина в районе вершины Химлунг-Химал в Гималаях унесла жизни 11 человек. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

«Пятеро опытных гидов-альпинистов в составе спасательной группы продолжают работу в зоне схода лавины», — заявили в Национальной ассоциации горных гидов Непала (NNMGA).

Ранее поисковики нашли тела семи человек. Сейчас спасатели ищут ещё пятерых человек. Эти люди пропали без вести. Спасательные бригады эвакуировали на вертолётах 10 человек. Поисковые работы продолжатся. Решение зависит от погодных условий и безопасности. Более 20 непальских высотных проводников прибыли в базовый лагерь из Катманду две недели назад. Они готовили маршруты для альпинистов. Они обустраивали лагерь на высоте 4 900 метров. Связь с группой пропала рано утром в воскресенье, 27 сентября.

Вершина Химлунг-Химал достигает высоты 7 126 метров. Она расположена в Гималаях. К трагедии привели аномальные погодные условия. В регионе зародился циклон из района Бенгальского залива. В минувшие выходные в округе Мананг шли обильные снегопады и проливные дожди. Осадки вызвали наводнения и оползни.

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