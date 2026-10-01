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Происшествия 4156

Спасший самолет от крушения летчик перенес операцию

Пилот Смит Маччар, получивший ножевые ранения от террориста, лежал на полу в кабине пилотов flydubai, весь в крови, когда ему удалось нажать на кнопку, открывающую дверь кабины, чтобы пассажиры и экипаж смогли войти, обезвредить нападавшего и спасти 174 пассажира на борту.

Спасший самолет от крушения летчик перенес операцию
© Jamal Awad/dpa/Global Look Press

Несколькими минутами ранее другой пилот ударил Маччара ножом, очевидно пытаясь разбить самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив. Индиец Маччар из Мумбаи проходит лечение в больнице в городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии, где самолет благополучно приземлился.  Инцидент начался с потасовки, когда коллега Маччара — по некоторым данным, гражданин Омана — ударил его ножом и менее чем за 30 секунд направил самолет вниз, в пике на высоте почти 4267 метров. Вскоре несколько пассажиров смогли проникнуть в кабину пилотов, чтобы помочь обезвредить нападавшего. Индийские СМИ сообщили, что Маччхар перенес операцию в Саудовской Аравии, в то время как официальные лица утверждают, что он находится в стабильном состоянии. Тот факт, что Маччар смог открыть дверь кабины, позволив другим пассажирам войти и взять управление на себя, безусловно, спас всех находившихся на борту. Исполнительный директор авиакомпании Mainland Air в Новой Зеландии, где Маччар проходил обучение в течение 18 месяцев в 2008 и 2009 годах,  Филип Кин сказал, что пилот проявил лидерские качества после того, как самолет был атакован в воздухе.

 

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Автор:
Новая Зеландия Тель-Авив Саудовская Аравия