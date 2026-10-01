Суд наказал опасного боевика ВСУ, организовавшего теракт в Курской области

Суд вынес обвинительный приговор оператору беспилотного летательного аппарата, признанному виновным в организации террористического акта в Курской области.

Судебная инстанция сочла материалы, собранные военными следователями Следственного комитета РФ, достаточными для квалификации действий старшего сержанта Никиты Гаспарова, служащего пограничной комендатуры быстрого реагирования 17-го отряда Государственной пограничной службы Украины. Ему инкриминировалось участие в террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем гибель человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным следствия, весной 2025 года, исполняя приказ командования Украины, Гаспаров находился с малой тактической группой на позиции в лесу у села Садки в Сумском районе. 23 марта того же года он запустил с этой позиции дрон, оснащенный взрывным устройством, и направил его в сторону России. В районе деревни Куриловка Суджанского района Курской области оператор сбросил боеприпас, что привело к смерти одного человека.

После участия в боевых действиях Гаспаров был захвачен в плен российскими военнослужащими и передан следственным органам. За совершенное преступление суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы: первые шесть лет он отбудет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

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