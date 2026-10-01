Трагедия в центре Москвы: таксист скончался в машине, ожидая пассажира

Как стало известно «МК», трагический случай произошел 1 октября около 13.00 дня на улице Большая Пироговская. Мужчина, работавший в партнерском сервисе такси, принял заказ до аэропорта Шереметьево. Прибыв на место подачи на желтом седане Hyundai, водитель остановился у дома и около пяти минут ожидал пассажира. Однако поездка так и не состоялась: водителю внезапно стало плохо. Он потерял сознание прямо на рабочем месте. Автомобилиста обнаружил тот самый пассажир, который заказал поездку. Очевидец совместно с местными жителями попытался открыть двери транспортного средства и параллельно связывался с диспетчерской службой такси, а также вызвал медиков.

К сожалению, прибывшая помощь не успела: водитель скончался до того, как его смогли освободить из автомобиля.