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Происшествия 4138

Трагедия в центре Москвы: таксист скончался в машине, ожидая пассажира

Водитель такси умер в автомобиле, ожидая клиентку

Водитель такси умер на рабочем месте, пока ждал пассажира в четверг днем в центре Москвы.

Водитель такси умер в автомобиле, ожидая клиентку
Фото: медиасток.рф

Как стало известно «МК», трагический случай произошел 1 октября около 13.00 дня на улице Большая Пироговская. Мужчина, работавший в партнерском сервисе такси, принял заказ до аэропорта Шереметьево. Прибыв на место подачи на желтом седане Hyundai, водитель остановился у дома и около пяти минут ожидал пассажира. Однако поездка так и не состоялась: водителю внезапно стало плохо. Он потерял сознание прямо на рабочем месте. Автомобилиста обнаружил тот самый пассажир, который заказал поездку. Очевидец совместно с местными жителями попытался открыть двери транспортного средства и параллельно связывался с диспетчерской службой такси, а также вызвал медиков.

К сожалению, прибывшая помощь не успела: водитель скончался до того, как его смогли освободить из автомобиля. 

 

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Автор:
Москва