Трамп заявил о спасении самолёта Flydubai израильским сантехником

Президент США Дональд Трамп заявил о спасении пассажирского самолёта авиакомпании Flydubai израильским сантехником. Об этом глава государства сообщил журналистам. Источником информации стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Этот сантехник никогда не управлял самолётом. Он догадался потянуть штурвал на себя. Мужчина объяснил свои действия регулярным просмотром шоу „Расследования авиакатастроф“», — заявил Дональд Трамп.

Накануне, 30 сентября, летевший из Дубая в Тель-Авив пассажирский самолёт подал сигнал бедствия. Экипаж сообщил о возможной попытке угона. По данным израильской прессы, один из членов экипажа намеревался совершить самоубийство. Он хотел намеренно разбить самолёт. В итоге лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Израильская сторона расценила этот инцидент как теракт.

Второй пилот напал с ножом на капитана. Командир экипажа получил ранение. Он открыл дверь кабины и позвал на помощь. Пассажиры скрутили агрессора. Сантехник сел в кресло пилота. Он выровнял курс судна. Позже управление перехватили другие специалисты на борту.

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