Трое мужчин изнасиловали в парке 17-летнюю девушку в ее день рождения на глазах у друга

В Индии трое мужчин изнасиловали в городском парке девушку в день рождения

В индийском Дели полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Нападение произошло в день ее рождения, когда она вместе с другом остановилась отдохнуть в одном из городских парков, сообщает Times of India.

Перед этим девушка и ее спутник посетили храм и собирались отправиться в другой. По дороге они решили ненадолго зайти в парк, где купили воду и чипсы и расположились на отдых.

Вскоре к паре подошли трое мужчин. Незнакомцы заявили, что находиться в парке запрещено, забрали у молодых людей телефоны, а затем, угрожая оружием, увели девушку в сторону. По данным издания, нападавшие поочередно совершили над ней сексуальное насилие.

После случившегося потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личности предполагаемых участников нападения и задержали их. Расследование продолжается, сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего.

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