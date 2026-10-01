Арестован водитель, который устроил гонку с полицией в Татарстане

В Татарстане трое суток под арестом проведёт водитель иномарки, устроивший гонку с полицией ради забавы. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил официальный канал МВД России.

Происшествие произошло в Казани. Там экипаж ДПС попросил водителя кроссовера остановиться. Тот требование проигнорировал. Более того, автомобилист прибавил газу.

В результате началась погоня. Уходя от преследования, нарушитель совершал опасные манёвры, создавая реальную угрозу для других участников движения.

В какой-то момент водитель и пассажир выскочили из салона и бросились убегать. Однако были задержаны. 29-летний водитель признался, что устроил гонку просто из интереса, сможет ли сбежать от правоохранителей. Суд назначил мужчине трое суток административного ареста.

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