Участницу любовного треугольника нашли мертвой в детском шкафу

В Австралии суд рассматривает дело об убийстве Тары Мари Моррисон, тело которой обнаружили в шкафу детской комнаты в доме в пригороде Басселтона. Об этом сообщает ABC Nеws.

Как пишет издание, на скамье подсудимых оказались 30-летняя Ханна Луиз Гловер и ее 29-летний партнер Джеймс Энтони Сорджиованни.

По версии обвинения, Моррисон состояла в интимных отношениях с Гловер* (движeние ЛГБT признано в России запрещенным), которая впоследствии начала встречаться с Сорджиованни. Следствие полагает, что между участниками предполагаемого любовного треугольника возникала ревность. В день трагедии Моррисон пришла в дом пары, где все трое, как утверждается, употребляли наркотики.

Сосед рассказал, что слышал из здания продолжительные женские крики. Обвинение утверждает, что на Моррисон напали с ножом, после чего ее тело спрятали в шкафу спальни маленькой дочери Гловер. Затем пара якобы покинула дом вместе с ребенком, оставив включенным газ с намерением устроить пожар.

При этом подсудимые возлагают ответственность друг на друга. Гловер признает, что находилась в доме, однако утверждает, что Моррисон убил Сорджиованни. Мужчина, в свою очередь, заявил полиции, что напала Гловер, а он якобы пытался помочь пострадавшей и вызвать экстренную службу.

Обвинение также ссылается на предполагаемые записи разговоров Гловер в заключении. По версии прокуратуры, женщина рассказывала сокамернице о своей причастности и утверждала, что Сорджиованни удерживал жертву во время нападения. Суду предстоит разобраться в противоречивых обстоятельствах дела.

*движeние ЛГБT признано в России запрещенным.

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