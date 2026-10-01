Участок трассы «Москва — Архангельск» перекрыт из-за серьезного ДТП

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-8 в Вологодской области

Днем 1 октября на 474-м километре федеральной трассы М-8 «Москва — Архангельск» в районе деревни Маега Вологодского округа столкнулись четыре транспортных средства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

После столкновения один из грузовых автомобилей опрокинулся. Он оказался поперек нескольких полос. Из-за этого движение на участке федеральной трассы полностью перекрыто.

По информации МЧС, пострадал один человек. Его зажало в автомобиле. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

О ДТП в другом регионе ранее писал МК. Во Владивостоке на перекрестке фура с отказавшими тормозами протаранила несколько машин. Пострадали шесть человек, среди них двое граждан Китая. Водитель другой фуры принял удар на себя, чтобы остановить неуправляемый грузовик.