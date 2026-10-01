Учёные предупредили об угрозе срыва зимней спячки у медведей в Сибири

Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Елена Шапетько предупредила об угрозе срыва зимней спячки у бурых медведей в Сибири. Об этом она рассказала в беседе с изданием URA.RU.

«Если медведь не смог улечься в крайние сроки — к началу декабря, — он уже не ляжет никуда и никогда. Он продолжит активно и безостановочно искать еду», — пояснила Елена Шапетько.

Аномально тёплая осень и дефицит корма в лесах нарушают естественные циклы животных. Спусковым механизмом для засыпания служит устойчивое похолодание. Температура должна держаться ниже нуля несколько дней подряд.

Ещё один необходимый фактор — снежный покров. Главным условием остаётся наличие подкожного жира. Молодым особям нужно набрать 40–50 килограммов массы. Крупным самцам требуется от 100 до 180 килограммов жира. Для этого медведю нужно потреблять около 20 000 калорий в сутки. Без кедровых орехов, ягод и грибов зверь не формирует нужные резервы. Животное без критической массы жира не сможет пережить холода. Оно погибнет от истощения.

Бурые медведи традиционно залегают в берлоги во второй половине ноября или начале декабря. Они выбирают укромные места под вывернутыми корнями или поваленными ветвями. Средняя суточная норма калорий для взрослого человека составляет 2500–3000 калорий.

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