Угарный газ убил двух детей и пенсионерку в российском городе

Тела пенсионерки и двоих детей нашли в квартире в Мичуринске

В Мичуринске Тамбовской области 1 октября загорелась квартира в доме на улице 7 ноября. В результате погибли 84-летняя женщина и двое мальчиков шести и семи лет. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В СУ СК уточнили, что трагедия произошла из-за возгорания и задымления в одной из квартир. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование на контроль.

По предварительной информации прокуратуры, женщина и дети погибли от отравления угарным газом. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.