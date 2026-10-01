Украинского подростка задержали в соседней стране за подготовку теракта

В Варшаве был задержан украинский подросток по подозрению в подготовке теракта с целью убийства полицейских, сообщает комендатура полиции района «Беляны — Золибож».

«Тревожная информация о деятельности подростка в интернете заставила полицейских из районного управления принять оперативные меры. Несовершеннолетний искал в сети информацию о том, как совершить теракт в торговом центре и убить сотрудников полиции», — говорится в заявлении. Как уточняется, речь идёт о 15-летнем гражданине Украины.

Полицейские установили его личность, изъяли электронные устройства и собрали доказательства, на основании которых «был квалифицирован преступный акт подготовки к убийству». Подростка доставили в районный суд «Варшава-Золибож».

«Суд принял временную меру, поместив его в молодёжный воспитательный центр на три месяца», — отмечается в сообщении.

Дальнейшее рассмотрение дела 15-летнего украинского подростка будет вестись судом по семейным делам.