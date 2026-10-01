Уточняется судьба женщин, работавших во взорванном цехе химзавода

В цехе №4 Краснозаводского химзавода могли взорваться готовые изделия. Такую версию высказали люди, знакомые с ситуацией на предприятии.

По данным «МК», сейчас уточняется судьба начальника цеха Оксаны Т., а также еще троих женщин-мастеров, которые занимались приготовлением пиротехнических составов для сборки различных изделий.

Взрыв произошел незадолго до вечерней пересменки, но что именно стало его причиной – пока неясно. Изготавливаемые смеси хранятся в специальных бронированных кабинах, поэтому даже случайный взрыв какой-либо смеси не мог вызвать столь разрушительных последствий. Более вероятно поэтому, что произошла детонация каких-либо готовых изделий. Этим объясняется и тот факт, что взрывов было несколько и они были растянуты по времени.

Напомним, по данным врио главы Сергиевопосадского городского округа , устанавливается местонахождения четырех сотрудников завода. Взрыв на КХЗ произошел в четверг вечером.